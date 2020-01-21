Песков: встреча Путина и Джонсона в Берлине была "с элементами примирительного настроя"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путин и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которая прошла 19 января в Берлине на полях международной конференции по Ливии, носила конструктивный характер и отражала примирительный настрой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом, контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя", - рассказал он.

При этом Песков сделал акцент на том, что сообщения, данные британской стороной по итогам этой встречи, не передают атмосферу этого контакта. "По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре. Это можно констатировать", - сказал Песков. Представитель Кремля отказался дать более конкретную информацию и не стал вдаваться в детали.

Как сообщила канцелярия главы британского правительства 19 января, Джонсон заявил Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока РФ угрожает безопасности Соединенного Королевства и ее союзников. Британский премьер также заявил о неизменности позиции Великобритании по инциденту в Солсбери, когда 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". При этом Джонсон сообщил президенту РФ, что "на них обоих лежит ответственность в решении вопросов международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран".

Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле прошлого года. До этого в конце июня 2019 года российский президент на полях саммита G20 в Осаке провел встречу с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост главы британского правительства.