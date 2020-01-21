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Песков: принятие поправок к Конституции будет сопровождаться массированным обсуждением

Пресс-секретарь президента отметил, что любые инициативы главы государства, в том числе касающиеся поправок в Конституцию, реализуются в исключительно приоритетном порядке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Работа над принятием поправок к Конституции РФ будет сопровождаться массированным обсуждением и соответствующей информационной кампанией. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, это все будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная кампания еще предстоят", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительное разъяснение сути планируемых изменений в основной закон.

Песков также уточнил, что любые инициативы президента РФ, в том числе касающиеся поправок в Конституцию, реализуются в исключительно приоритетном порядке. "Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, безусловно, встречаются с большим вниманием. Обсуждение и реализация этих инициатив всегда осуществляются в абсолютно приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем, и это абсолютно понятная и ясная реальность", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, с чем связана оперативность, с которой президентский проект поправок в Конституцию проходит процедуры утверждения в парламенте.

По поводу сроков завершения всех процедур: "Пока каких-то четких дат мы не ставим, но, очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет".

Владимир Путин в понедельник внес в Думу проект закона о поправке к Конституции.

Глава государства в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий. Путин предложил вынести пакет поправок в Конституцию РФ на всероссийское голосование.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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