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Предложения по изменениям в Конституции
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Песков не слышал об идее дать регионам Украины и Белоруссии право присоединяться к РФ

Эта инициатива "нигде не обсуждалась до сих пор", отметил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Белоруссии присоединиться к РФ не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ якобы предложил предусмотреть такое право.

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"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Путин в понедельник внес в Госдуму проект закона о поправке в конституцию. В него вошли все предложения, озвученные главой государства 15 января в послании Федеральному собранию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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