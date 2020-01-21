Песков подтвердил, что Путин посетит Израиль и Палестину

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни посетит не только Израиль, но и Палестину. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что до этого, в среду, Путин совершит рабочую поездку в Липецкую область.

"В последующие два дня (в среду и в четверг - прим. ТАСС) будут региональная - в Липецкую область, и международная поездка - в Израиль и Палестину", - отметил Песков, говоря о президентском графике.

Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики говорил, что палестинские власти ожидают приезда президента России. По его словам, палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с российским коллегой ближневосточную проблематику.

Путина в Израиле ждут на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме.