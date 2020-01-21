{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков подтвердил, что Путин посетит Израиль и Палестину

Также президент РФ совершит рабочую поездку в Липецкую область

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни посетит не только Израиль, но и Палестину. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что до этого, в среду, Путин совершит рабочую поездку в Липецкую область.

"В последующие два дня (в среду и в четверг - прим. ТАСС) будут региональная - в Липецкую область, и международная поездка - в Израиль и Палестину", - отметил Песков, говоря о президентском графике.

Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики говорил, что палестинские власти ожидают приезда президента России. По его словам, палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с российским коллегой ближневосточную проблематику.

Путина в Израиле ждут на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияИзраильАббас, МахмудПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Совфед, кабмин, ВС РФ до 22 января представят отзывы к проекту об изменениях в Конституции
Срок предоставления отзывов и замечаний в профильный комитет Госдумы - до 22 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС