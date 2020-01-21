{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование правительства России

Песков подчеркнул, что кабмин сам ушел в отставку на фоне оглашенных Путиным инициатив

Так пресс-секретарь президента прокомментировал публикации о том, что глава государства якобы решил распустить кабмин из-за того, что ряд министров критически отнесся к его готовившемуся посланию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым 15 января само ушло в отставку на фоне озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив. На это обратил внимание во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
История отставок правительства России

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что Путин якобы решил распустить кабмин из-за того, что ряд министров критически отнесся к посланию, когда оно еще готовилось.

"Эта информация - она тоже далеко отчасти может быть правдива, потому что вы знаете, что о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных серьезных инициатив президента в послании Федеральному собранию объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев, предыдущий руководитель правительства. Именно он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку. Поэтому с этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений", - сказал Песков.

Он не стал комментировать публикации о том, что Медведев якобы еще в декабре предлагал Путину свой вариант реформы власти, предполагающий совмещение постов президента и премьера. "Мне неизвестны источники этих сообщений, поэтому я ничего не могу вам сказать. Я не знаю, откуда они взяли такую информацию", - отметил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияФормирование правительства России
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Совфед, кабмин, ВС РФ до 22 января представят отзывы к проекту об изменениях в Конституции
Срок предоставления отзывов и замечаний в профильный комитет Госдумы - до 22 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС