Песков подчеркнул, что кабмин сам ушел в отставку на фоне оглашенных Путиным инициатив

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым 15 января само ушло в отставку на фоне озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив. На это обратил внимание во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что Путин якобы решил распустить кабмин из-за того, что ряд министров критически отнесся к посланию, когда оно еще готовилось.

"Эта информация - она тоже далеко отчасти может быть правдива, потому что вы знаете, что о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных серьезных инициатив президента в послании Федеральному собранию объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев, предыдущий руководитель правительства. Именно он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку. Поэтому с этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений", - сказал Песков.

Он не стал комментировать публикации о том, что Медведев якобы еще в декабре предлагал Путину свой вариант реформы власти, предполагающий совмещение постов президента и премьера. "Мне неизвестны источники этих сообщений, поэтому я ничего не могу вам сказать. Я не знаю, откуда они взяли такую информацию", - отметил представитель Кремля.