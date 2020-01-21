Совфед, кабмин, ВС РФ до 22 января представят отзывы к проекту об изменениях в Конституции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Совет Федерации, правительство РФ, Верховный и Конституционный суды, Счетная и Общественная палаты до 22 января должны предоставить отзывы и замечания к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ.

Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

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Такое решение принял во вторник Совет Думы, направивший документ в указанные органы, передает корреспондент ТАСС.

"Направить проект закона… в комитеты, фракции, комиссию, президенту РФ, в Совет Федерации, правительство, Счетную палату, Общественную палату, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы власти субъектов Федерации, Конституционный суд, Верховный суд", - говорится в решении Совета Думы. Срок предоставления отзывов и замечаний в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству - до 22 января, отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин 20 января внес в Госдуму проект закона о поправке к конституции. В него вошли все предложения, сделанные главой государства 15 января в послании Федеральному собранию.

В новость были внесены изменения (12:57 мск) — добавлена информация по тексту.