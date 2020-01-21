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Предложения по изменениям в Конституции

Фракция "Справедливая Россия" поддержит законопроект о поправке к Конституции

Лидер фракции Сергей Миронов отметил, что минимум три положения поправок взяты из программы эсеров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фракция справороссов в Госдуме поддержит в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, который нижняя палата рассмотрит в четверг. Об этом во вторник журналистам заявил лидер фракции Сергей Миронов.

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"Сегодня на фракции "Справедливая Россия" мы рассмотрели эти поправки. Наша фракция их поддержит, потому что как минимум три положения этих поправок прямо взяты, можно сказать, из программы нашей партии", - сказал Миронов.

По его словам, фракция давно настаивала на закреплении в основном законе нормы о МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексации пенсий. "И мы неоднократно говорили о необходимости того, что мы называем национализацией элит. Чтобы у нас чиновники, государственные служащие, которые у нас работают на высоких должностях, не имели ни [иностранного] гражданства, ни вида на жительство в другой стране", - добавил политик.

"В целом весь пакет президентских поправок нас устраивает", - резюмировал Миронов.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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