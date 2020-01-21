Фракция "Справедливая Россия" поддержит законопроект о поправке к Конституции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фракция справороссов в Госдуме поддержит в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, который нижняя палата рассмотрит в четверг. Об этом во вторник журналистам заявил лидер фракции Сергей Миронов.

"Сегодня на фракции "Справедливая Россия" мы рассмотрели эти поправки. Наша фракция их поддержит, потому что как минимум три положения этих поправок прямо взяты, можно сказать, из программы нашей партии", - сказал Миронов.

По его словам, фракция давно настаивала на закреплении в основном законе нормы о МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексации пенсий. "И мы неоднократно говорили о необходимости того, что мы называем национализацией элит. Чтобы у нас чиновники, государственные служащие, которые у нас работают на высоких должностях, не имели ни [иностранного] гражданства, ни вида на жительство в другой стране", - добавил политик.

"В целом весь пакет президентских поправок нас устраивает", - резюмировал Миронов.