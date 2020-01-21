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Делегация Госдумы примет участие в зимней сессии ПАСЕ

В Страсбург поедут вице-спикер Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Делегация Госдумы примет участие в открывающейся 27 января зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это подтвердила в своем Telegram-канале советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.

По ее словам, в понедельник на заседании Совета Думы было принято решение, что в составе делегации, как и ранее, в Страсбург поедут вице-спикер Петр Толстой (руководитель делегации) и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Кандидатура Петра Толстого была предложена председателем Госдумы Володиным Совету на выдвижение вице-спикером ПАСЕ", - сообщила Кашеварова.

По ее словам, этот вопрос обсуждался и во время недавней встречи Володина с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, "она выразила поддержку". "Петр Олегович пользуется авторитетом среди коллег, последовательно отстаивает интересы РФ, представляет нашу делегацию в ПАСЕ", - отметила советник спикера.

"Леонид Слуцкий займется дальнейшим выстраиванием отношений с международными структурами, в том числе и в ПАСЕ. Так как заседания ПАСЕ долго длятся, а Леонид Эдуардович Слуцкий нужен нам на всех международных площадках, их немало, то мы не можем пожертвовать председателем комитета по международным делам. Работа его эффективна, высоко ценится коллегами", - добавила Кашеварова.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТолстой, Петр ОлеговичМори Паскье, Лилиан
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