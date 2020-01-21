{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума ратифицировала соглашение с Анголой о сотрудничестве в исследовании космоса

Документ определяет основные условия охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала межправительственное соглашение с Республикой Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Документ был подписан в Москве 4 апреля этого года в рамках государственного визита президента Анголы Жоау Лоуренсу. "Целью соглашения является создание правовой и организационной основ для развития сотрудничества с Республикой Ангола в области осуществления совместной космической деятельности в мирных целях посредством планируемой реализации долгосрочных программ и проектов", - говорится в пояснительных материалах.

Соглашение носит рамочный характер. Документом определяются основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, прописаны вопросы регулирования порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля, совершения таможенных операций с оговоренной категорией товаров специального назначения, обеспечения защиты вывозимого имущества экспортирующей стороны.

Как уточняется в пояснительной записке, общее руководство деятельностью в рамках соглашения будут осуществлять назначаемые сторонами компетентные органы - госкорпорация "Роскосмос" и Министерство связи и информационных технологий РФ совместно с Министерством высшего образования, науки и техники Республики Ангола при координирующей роли первого.

Теги
АнголаРоссия
Реклама на ТАСС
Краснов: речи об изменениях после реформы разделения следствия и надзора нет
Кандидат на должность генпрокурора отметил, что сейчас могут быть разные позиции ведомства и Следственного комитета, "но полномочия все регулируются законом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС