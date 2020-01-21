Госдума ратифицировала соглашение с Анголой о сотрудничестве в исследовании космоса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала межправительственное соглашение с Республикой Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Документ был подписан в Москве 4 апреля этого года в рамках государственного визита президента Анголы Жоау Лоуренсу. "Целью соглашения является создание правовой и организационной основ для развития сотрудничества с Республикой Ангола в области осуществления совместной космической деятельности в мирных целях посредством планируемой реализации долгосрочных программ и проектов", - говорится в пояснительных материалах.

Соглашение носит рамочный характер. Документом определяются основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, прописаны вопросы регулирования порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля, совершения таможенных операций с оговоренной категорией товаров специального назначения, обеспечения защиты вывозимого имущества экспортирующей стороны.

Как уточняется в пояснительной записке, общее руководство деятельностью в рамках соглашения будут осуществлять назначаемые сторонами компетентные органы - госкорпорация "Роскосмос" и Министерство связи и информационных технологий РФ совместно с Министерством высшего образования, науки и техники Республики Ангола при координирующей роли первого.