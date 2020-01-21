Слуцкий предложил использовать парламентскую дипломатию для урегулирования в Ливии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по международным делам активизируют контакты с коллегами в Сирии, кроме того, парламентская дипломатия может быть задействована в целях ливийского урегулирования. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"С учетом быстро меняющейся международной обстановки рассчитываем также развивать парламентские контакты с сирийскими коллегами, включая межпарламентское взаимодействие для решения гуманитарных проблем и восстановления разрушенной инфраструктуры", - сказал он. "Также ресурс парламентской дипломатии может быть подключен и к ливийскому досье", - добавил депутат.

При этом он подчеркнул, что в 2020 году комитетом "большое внимание будет уделяться вопросам глобальной безопасности и стратегического ядерного сдерживания". "На парламентском уровне будем обсуждать проблемы пролонгации ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. К этой работе будем привлекать ведущих российских и зарубежных экспертов, в том числе, надеемся, и из США", - резюмировал Слуцкий.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.