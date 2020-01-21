{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии

Слуцкий предложил использовать парламентскую дипломатию для урегулирования в Ливии

Глава комитета Госдумы по международным делам также рассчитывает развивать парламентские контакты с сирийскими коллегами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по международным делам активизируют контакты с коллегами в Сирии, кроме того, парламентская дипломатия может быть задействована в целях ливийского урегулирования. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

На эту тему
Наследство Каддафи: как иностранцы пробуют помирить Ливию

"С учетом быстро меняющейся международной обстановки рассчитываем также развивать парламентские контакты с сирийскими коллегами, включая межпарламентское взаимодействие для решения гуманитарных проблем и восстановления разрушенной инфраструктуры", - сказал он. "Также ресурс парламентской дипломатии может быть подключен и к ливийскому досье", - добавил депутат.

При этом он подчеркнул, что в 2020 году комитетом "большое внимание будет уделяться вопросам глобальной безопасности и стратегического ядерного сдерживания". "На парламентском уровне будем обсуждать проблемы пролонгации ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. К этой работе будем привлекать ведущих российских и зарубежных экспертов, в том числе, надеемся, и из США", - резюмировал Слуцкий.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Теги
ЛивияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Краснов: речи об изменениях после реформы разделения следствия и надзора нет
Кандидат на должность генпрокурора отметил, что сейчас могут быть разные позиции ведомства и Следственного комитета, "но полномочия все регулируются законом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС