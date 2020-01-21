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Формирование правительства России

Кто вошел в состав нового правительства

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров. В него вошли:

Первый вице-премьер - Андрей Белоусов,

Вице-премьер - Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),

Вице-премьер - Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе),

Вице-премьер - Виктория Абрамченко,

Вице-премьер - Юрий Борисов,

Вице-премьер - Татьяна Голикова,

Вице-премьер - Алексей Оверчук,

Вице-премьер - Марат Хуснуллин,

Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко.

Министры

Министр просвещения - Сергей Кравцов,

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков,

Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов,

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,

Министр юстиции - Константин Чуйченко,

Министр иностранных дел - Сергей Лавров,

Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,

Министр культуры - Ольга Любимова,

Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев,

Министр энергетики - Александр Новак,

Министр экономического развития - Максим Решетников,

Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев,

Министр финансов - Антон Силуанов,

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко,

Министр транспорта - Евгений Дитрих,

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,

Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков,

Министр обороны - Сергей Шойгу,

Министр спорта - Олег Матыцин.

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РоссияФормирование правительства России
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