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Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора

Президент надеется, что лучший опыт будет востребован новым главой ведомства
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Совет Федерации поддержит кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора.

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Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с генпрокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.

"Надеюсь, верхняя палата за вас проголосует завтра", - обратился Путин к Краснову.

Он отметил позитивные итоги работы генпрокуратуры в последние годы под руководством Юрия Чайки, в том числе - в надзоре за соблюдением законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией. "Прошу вас сохранить эту тенденцию", - попросил президент Краснова.

Новая работа

Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО. Глава государства попросил его обратить внимание на проблемы в регионе.

"Там (в округе - прим. ТАСС) еще очень много вопросов в социальной сфере - это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - сказал Путин. Он отметил, что в СКФО есть и другие проблемы, в том числе в регионе сохраняют актуальность вопросы борьбы с терроризмом.

"Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - обратился президент к Чайке. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий Яковлевич
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