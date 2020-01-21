{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что указ еще не подписан
Генпрокурор России Юрий Чайка Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генпрокурор России Юрий Чайка
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка может стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

На эту тему
Шесть задач Юрия Чайки. С чем глава прокуратуры оставляет ведомство

"Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан.

Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым.

В понедельник Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, после одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора
Президент надеется, что лучший опыт будет востребован новым главой ведомства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС