Путин предложил Чайке стать полпредом президента в СКФО

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка может стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

С чем глава прокуратуры оставляет ведомство

Шесть задач Юрия Чайки. С чем глава прокуратуры оставляет ведомство

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"Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан.

Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым.

В понедельник Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, после одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.