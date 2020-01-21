Краснов пообещал Путину работать, чтобы Конституция и законы соблюдались

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кандидат на пост генпрокурора России Игорь Краснов на встрече с главой государства Владимиром Путиным пообещал работать, чтобы законы и Конституция России соблюдались по всей стране.

"Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию Российской Федерации и законы, которые действуют на территории Российской Федерации", - сказал он.

Краснов сообщил о планах "осуществлять обратную связь с населением, с людьми, чтобы смотреть, где есть какие-то упущения, недостатки, и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и с преступностью".

Путин пожелал Краснову всего самого доброго и выразил надежду на то, что Совет Федерации поддержит его кандидатуру на пост генпрокурора. "Мы с вами регулярно будем встречаться, увидимся в ближайшее время", - заключил президент.