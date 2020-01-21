{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Краснов пообещал Путину работать, чтобы Конституция и законы соблюдались

Кандидат на пост генпрокурора сообщил о планах "осуществлять обратную связь с людьми, чтобы смотреть, где есть какие-то упущения, недостатки, и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и преступностью"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кандидат на пост генпрокурора России Игорь Краснов на встрече с главой государства Владимиром Путиным пообещал работать, чтобы законы и Конституция России соблюдались по всей стране.

На эту тему
Биография генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова

"Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию Российской Федерации и законы, которые действуют на территории Российской Федерации", - сказал он.

Краснов сообщил о планах "осуществлять обратную связь с населением, с людьми, чтобы смотреть, где есть какие-то упущения, недостатки, и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и с преступностью".

Путин пожелал Краснову всего самого доброго и выразил надежду на то, что Совет Федерации поддержит его кандидатуру на пост генпрокурора. "Мы с вами регулярно будем встречаться, увидимся в ближайшее время", - заключил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКраснов, Игорь Викторович
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении проект о поправке к Конституции
Комитет по государственному строительству и законодательству предлагает рассмотреть законопроект 23 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС