Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев досрочно сложил полномочия

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия депутата от КПРФ, первого зампреда думского комитета по транспорту и строительству Михаила Авдеева, соответствующее постановление палаты было поддержано на пленарном заседании во вторник.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Авдеева Михаила Юрьевича <...> 6 декабря 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в документе.

Авдеев был избран по партсписку КПРФ. Как пояснил ранее ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков, у Авдеева "есть планы, которые не сочетаются со статусом депутата". Новиков отмечал, что "возможен переход Авдеева на другую государственную должность".