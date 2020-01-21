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Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев досрочно сложил полномочия

По словам зампреда ЦК партии Дмитрия Новикова, у Михаила Авдеева "есть планы, которые не сочетаются со статусом депутата"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия депутата от КПРФ, первого зампреда думского комитета по транспорту и строительству Михаила Авдеева, соответствующее постановление палаты было поддержано на пленарном заседании во вторник.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Авдеева Михаила Юрьевича <...> 6 декабря 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в документе.

Авдеев был избран по партсписку КПРФ. Как пояснил ранее ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков, у Авдеева "есть планы, которые не сочетаются со статусом депутата". Новиков отмечал, что "возможен переход Авдеева на другую государственную должность".

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