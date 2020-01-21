Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении проект о поправке к Конституции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ.

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"По этому вопросу все", - заявил после голосования глава комитета Павел Крашенинников.

Согласно тексту решения, комитет предлагает рассмотреть законопроект на заседании Госдумы 23 января.

Представлять законопроект будет Крашенинников, в ходе обсуждения можно будет задать по три вопроса от фракции.

Поправки о прекращении Госдумой полномочий министров

Также Крашенинников сообщил, что комитет подготовит ко второму чтению законопроекта поправки, касающиеся случаев неутверждения нижней палатой кандидатур вице-премьеров и федеральных министров и прекращения их полномочий.

"Мы в заключении [комитета] специально написали, что требует дополнительного обсуждения ситуация, когда министры не утверждены, что дальше делать? Это первый вопрос. И требует дополнительной проработки вопрос о возможности постановки вопроса о прекращении полномочий конкретного федерального министра либо вице-премьера", - сказал Крашенинников. "Будем работать ко второму чтению, чтобы подготовить соответствующие поправки", - добавил парламентарий.

Согласно нынешней редакции законопроекта, Госдума утверждает кандидатуру председателя правительства, предлагаемую президентом. Назначает утвержденного премьера президент. Если Госдума трижды отклонила кандидатуру премьер-министра, то сохраняется действующая процедура, согласно которой президент назначает председателя правительства самостоятельно, без утверждения парламентом. В этом случае глава государства распускает Госдуму и назначает новые выборы.

Кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров будут утверждаться Госдумой по представлению председателя правительства (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент и назначение которых будет производиться напрямую главой государства после консультаций с Советом Федерации). Президент будет обязан назначить указанных лиц на должности. В настоящее время члены правительства назначаются президентом РФ без участия Госдумы.

Второе чтение

По словам Крашенинникова, второе - основное - чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти в середине февраля. "Мы предложили 15 дней для поправок. 15 дней отсчитываются с первого чтения", - сказал депутат.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, успеет ли Дума принять законопроект в весеннюю сессию, он ответил: "Надеюсь, что да".

В новость были внесены изменения (17:26 мск) — добавлена информация по тексту.