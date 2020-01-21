Эксперт: Чайка сможет продолжить развитие СКФО и повысить уровень соблюдения законов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Назначение Юрия Чайки, занимавшего пост генерального прокурора РФ, полномочным представителем президента в СКФО позволит продолжить социально-экономическое развитие округа и повысить уровень соблюдения законности в регионах, считает директор Института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета, доктор экономических наук, профессор Лев Ушвицкий.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ еще не подписан.

"Что касается социально-экономического развития, то в этом направлении уже сделано очень многое, и продолжает делаться сейчас, при Матовникове (Александр Матовников занимает должность полпреда в СКФО с июня 2018 года - прим. ТАСС). Должно быть сочетание - с одной стороны, экономического развития, с другой - соблюдения законности, и все в совокупности должно быть направлено на то, чтобы повышать благосостояние граждан", - сказал Ушвицкий.

По его словам, назначение Чайки "приведет к неукоснительному исполнению законов", при этом одной из основных задач нового полпреда станет решение задач, направленных на продолжение эффективного социально-экономического развития субъектов округа.

В понедельник Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, после одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.