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Эксперт: Чайка сможет продолжить развитие СКФО и повысить уровень соблюдения законов

По словам директора Института экономики и управления СКФУ Льва Ушвицкого, одной из основных задач станет решение, направленное на продолжение эффективного социально-экономического развития субъектов округа

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Назначение Юрия Чайки, занимавшего пост генерального прокурора РФ, полномочным представителем президента в СКФО позволит продолжить социально-экономическое развитие округа и повысить уровень соблюдения законности в регионах, считает директор Института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета, доктор экономических наук, профессор Лев Ушвицкий.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ еще не подписан.

"Что касается социально-экономического развития, то в этом направлении уже сделано очень многое, и продолжает делаться сейчас, при Матовникове (Александр Матовников занимает должность полпреда в СКФО с июня 2018 года - прим. ТАСС). Должно быть сочетание - с одной стороны, экономического развития, с другой - соблюдения законности, и все в совокупности должно быть направлено на то, чтобы повышать благосостояние граждан", - сказал Ушвицкий.

По его словам, назначение Чайки "приведет к неукоснительному исполнению законов", при этом одной из основных задач нового полпреда станет решение задач, направленных на продолжение эффективного социально-экономического развития субъектов округа.

В понедельник Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, после одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФОМатовников, Александр Анатольевич
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