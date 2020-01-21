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В Госдуме предлагают законодательно запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

Ранее Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила разработать законопроект, который бы запрещал публичные высказывания и публикации, приравнивающие действия советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.

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"Вы прекрасно понимаете, какие [сейчас царят] настроения в Европе, особенно [они] исходят сейчас от Польши. С какой радостью многие европейские депутаты поддерживают эти настроения, потому что им тоже выгодно нашу Победу дезавуировать", - сказала она на заседании комитета во вторник. Ранее Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе.

В связи с этим Ямпольская предложила подумать о разработке законопроекта, который введет в закон "Об увековечении Победы советского народа в ВОВ" следующую норму: "Запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержатся приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси". Парламентарий подчеркнула, что это - лишь предварительная осторожная формулировка возможных поправок, которая будет прорабатываться совместно с экспертами, а не текст законопроекта. Члены комитета по культуре поддержали дальнейшее обсуждение вопроса.

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Россия
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