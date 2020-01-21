Посольство РФ назвало высосанной из пальца публикацию о российских шпионах в Давосе

ЖЕНЕВА, 21 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Посольство России в Женеве назвало "высосанной из пальца" публикацию газеты Tribune de Geneve о двух "российских шпионах", якобы посетивших Давос летом 2019 года.

В статье, опубликованной во вторник, утверждается, что двое россиян с дипломатическими паспортами, посетившие минувшим летом Давос, привлекли внимание полиции кантона Граубюнден. Газета полагает, что их поездка могла быть связана с предстоящим Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), куда съедутся многие политики, которые могут быть "потенциальными мишенями для шпионской деятельности". Вместе с тем полиция сообщила, что россияне были задержаны для установления личности. Как сообщается в публикации, один из них якобы сказал, что он сантехник. При этом, по данным полиции, никаких признаков незаконной преступной деятельности россиян обнаружено не было.

В посольстве РФ "не информированы" об этом случае в Давосе, пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС секретарь посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов.

"Мы исходим из того, что дипломатические паспорта в России выдаются высокопоставленным чиновникам", - напомнил он. Что же касается утверждений о том, что один из россиян назвался "сантехником", то, по словам Смирнова, это может быть "неуместной шуткой". "Примечательно, что в статье приведено заявление полиции, согласно которому она ничего подозрительного не обнаружила. В очередной раз в прессе ни из чего раздули статью", - резюмировал собеседник агентства.