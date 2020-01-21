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Лавров: совет по международным делам стал одним из ключевых мозговых центров в РФ и мире

Он добавил, что в МИД России ценят усилия совета "по интеллектуальной подпитке деятельности отечественной дипломатии, экспертно-аналитическому сопровождению внешнеполитического курса страны"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский совет по международным делам (РСМД) играет большую роль в развитии отечественной дипломатии и осуществлении внешней политики страны. Об этом заявил во вторник и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общем собрании РСМД.

"Мы в министерстве иностранных дел дорожим сложившимися товарищескими отношениями с советом, который стал по-настоящему одним из ключевых мозговых центров и в отечественном масштабе, и на мировой арене в области международных отношений", - заявил он.

Лавров добавил, что в МИД РФ ценят усилия совета "по интеллектуальной подпитке деятельности отечественной дипломатии, экспертно-аналитическому сопровождению внешнеполитического курса страны". "Это особенно важно сегодня, когда ситуация в мире остается не только не простой, но и взрывоопасной, трудно предсказуемой", - подчеркнул министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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