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Лавров заявил, что Россия открыта к публикации архивов по истории Второй мировой войны

Как указал и.о. министра иностранных дел, подготовка к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне уже сопровождается негативным информационным фоном в некоторых странах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия готова знакомить общественность с подлинной историей Второй мировой войны и потому открыта к публикации соответствующих архивных материалов. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общем собрании Российского совета по международным делам.

Как указал Лавров, в подходах к истории Второй мировой необходимо опираться на исторические факты и на архивные материалы. "Россия беспрецедентно открыта к их публикации, к ознакомлению широкой общественности с этими архивными документами", - сказал он.

Как указал и.о. министра иностранных дел, подготовка к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне уже сопровождается негативным информационным фоном в некоторых странах. "Я думаю, что в научной и практической работе Российского совета по международным делам эта тематика займет серьезное место в предстоящем году, - сказал глава МИД. - Весь экспертно-аналитический потенциал совета, конечно же, будет использован для того, чтобы диалог на эту тему не был политизированным и оставлял историю историкам, не допускал попыток переписывать историю Второй мировой войны, ее итоги, не допускал попыток бросить тень на героев Великой Отечественной, на освободителей Европы".

Ряд стран Запада в год 75-летия Победы начал активную критику в адрес России, продвигая свои оценки итогов Второй мировой войны. Резолюции с утверждениями о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании войны, в частности, приняли парламенты Польши и Латвии. МИД России тогда напомнил, что правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом и не подлежит пересмотру.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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