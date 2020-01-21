Эксперт: Чайке в СКФО предстоит продолжить декриминализацию и вывод бизнеса из тени

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полпреду в СКФО Александру Матовникову удалось не допустить серьезных конфликтов и обеспечить "спокойное развитие" Северного Кавказа, Юрию Чайке на этом посту предстоит сосредоточиться на декриминализации и выводе бизнеса из тени. Такое мнение высказал ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, председатель Общественного совета при Минкавказе РФ Азамат Тлисов.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ еще не подписан.

"В определенном смысле это [предложение генпрокурору РФ занять должность полпреда в СКФО] решение правовых вопросов, продолжение решения задачи декриминализации. Опыт и профессиональные качества Чайки позволяют ему работать в разных областях с точки зрения права, и здесь это может дать хороший результат для вывода бизнеса из тени. При этом важно параллельно создавать условия, необходимые для его развития. Также предстоит решать задачи, которые были сформулированы в послании [президента РФ], в том числе связанные с развитием регионов в части законотворчества, - и, я думаю, что тут опыт Чайки будет также очень полезен", - сказал Тлисов ТАСС.

По его словам, занимающий пост полпреда в СКФО с июля 2018 года Александр Матовников сумел не допустить в субъектах СКФО серьезных конфликтов, в том числе связанных с территориальными спорами. "Был ряд вызовов, в которые аппарат полпредства активно включился и нивелировал эти негативные проявления. По всем этим вопросам были найдены компромиссные решения, которые свели на нет попытки тех или иных интересантов раскачать ситуацию", - пояснил эксперт.

Он отметил, что Матовников на посту полпреда продолжил работу по декриминализации субъектов СКФО. "Также мне кажется важным, что при подведении итогов 20-летия противостояния боевикам в Дагестане участники этих событий были отмечены как люди, стоявшие на страже Конституции и государственной целостности РФ, - и это тоже можно записать на счет полпредства", - добавил собеседник агентства.