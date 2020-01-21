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Формирование правительства России
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Белоусов назначен первым вице-премьером

В новом правительстве будет девять вице-премьеров
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем председателя правительства Андрея Белоусова, освободив его от должности помощника главы государства по экономическим вопросам. Соответствующий указ президент подписал во вторник, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент Российской Федерации В. В. Путин <...> назначил Белоусова Андрея Рэмовича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Президент своими указами назначил заместителями председателя правительства Дмитрия Григоренко, Юрия Трутнева, Викторию Абрамченко, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

Григоренко также назначен руководителем аппарата правительства. Трутнев при этом остался полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Председатель правительства РФ будет иметь не 10 заместителей, как было ранее, а девять, из них один будет первым. Соответствующее положение содержится в структуре нового кабинета министров, утвержденной указом президента РФ.

"Установить, что председатель Правительства Российской Федерации имеет девять заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации, заместителя председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя Правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

После оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил, что правительство подает в отставку. Он добавил, что считает это решение правильным в контексте предложенных главой государства изменений в Конституцию. Путин отставку кабмина принял, назначил Медведева и. о. премьера и выдвинул на пост нового председателя правительства главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичФормирование правительства России
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