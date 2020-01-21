Путин упразднил Минкавказ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации", - говорится в указе президента о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Министерство экономического развития Российской Федерации РФ назначено правопреемником Минкавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

Министерство РФ по делам Северного Кавказа было создано согласно указу главы государства от 12 мая 2014 г. Центральный аппарат ведомства состоял из 7 департаментов по основным направлениям деятельности. Минкавказ был федеральным органом исполнительной власти, в задачи которого входили выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, а также координация деятельности по реализации в регионе государственных программ.

Правительство будет руководить работой Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства. Соответствующий указ подписал во вторник президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту документа, "руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет правительство Российской Федерации". Кроме того, говорится в указе, "руководство деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет Министерство финансов Российской Федерации".