Путин назвал важнейшей задачей нового кабмина повышение благосостояния граждан

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Важнейшая задача правительства Михаила Мишустина заключается в повышении благосостояния россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вновь назначенным кабинетом министров.

"Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире", - сказал Путин.

Президент отметил, что кабмин Дмитрия Медведева создал хорошие макроэкономические условия, без этого невозможно реализовать национальные цели.

"Хочу сказать, что предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития, - констатировал Путин. - Прежде всего созданы очень хорошие макроэкономические условия, без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит не будет никакого результата и в социальной сфере. Но все, что добыто непосильным трудом, скажу так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда, должно быть хорошо использовано и на будущее, и для достижения общенациональных целей, и для эффективного использования этих инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты".

По словам президента, он имеет виду, в том числе и реализацию национальных проектов.

"Предыдущее правительство очень много работало над этим, - добавил Путин. - Это дееспособные инструменты и достойные цели". Он подчеркнул, что у нового кабмина "есть все для того, чтобы они были достигнуты на благо интересов страны и нашего народа".