Захарова: статья премьера Польши о Второй мировой войне основана на ложных тезисах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о роли СССР и Красной Армии в освобождении Польши в американской газете Politico - это очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны, основанная на ложных тезисах. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что дело в том, что посвящая статью Холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью ложные тезисы, из которых центральный посвящен "45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней". Она напомнила, что после освобождения Польши Советский Союз приступил к осуществлению масштабной программы по восстановлению экономики страны, разрушенной гитлеровцами, и при этом действовал бескорыстно, порой жертвуя своими интересами.

"Другая страшная ложь Моравецкого заключается в утверждении, что Красная Армия в принципе "не освобождала" Варшаву, - продолжила Захарова. - Да-да, именно так и написано: "Советский Союз не "освобождал" Варшаву, как это сейчас утверждают российские власти. Красная Армия молчаливо наблюдала за агонией Варшавы". И это несмотря на десятки монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали в истории подвиг советских солдат!"

Наибольшей критике Захарова подвергла утверждения Моравецкого об освобождении концлагеря "Освенцим". "За гранью добра и зла фраза "и хотя Красная Армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше", - отметила она.

В статье для Politico Моравецкий повторяет тезисы о том, что режимы Советского Союза и нацистской Германии были равнозначны и в 1939 году якобы действовали "в союзе". По его мнению, без ресурсов и военной поддержки со стороны СССР, Германия не смогла бы восстановить армию, с такой легкостью разгромить Польшу и Францию и подготовиться к Холокосту. Также он утверждает, что Красная армия "смотрела на агонию Варшавы" во время восстания в 1944 году, однако председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин так и не отдал приказ помочь городу. Поэтому, считает Моравецкий, и Освенцим был освобожден позднее, чем было возможно.