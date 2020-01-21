Силуанов сохранил пост министра финансов России

При этом Силуанов перестал быть первым заместителем председателя правительства - этот пост занял Андрей Белоусов.

​​​​56-летний Силуанов почти 35 лет работает в структуре Минфина. В августе 1985 года, по окончании Московского финансового института (ныне - Финансовый университет при правительстве РФ), он пришел в Министерство финансов РСФСР на должность экономиста, затем руководил рядом отделов и департаментов министерства. В июле 2003 года стал замминистра финансов РФ Алексея Кудрина, курировал вопросы межбюджетных отношений и макроэкономической политики. В декабре 2011 года возглавил Минфин РФ, стал членом Совета безопасности РФ.

18 мая 2018 года Силуанов был назначен первым зампредседателя правительства - министром финансов в кабинете Дмитрия Медведева. Курировал весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимательской инициативы, реализацию национальных программ в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости, а также сферу госрегулирования производства и оборота алкогольной продукции.