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Формирование правительства России

Евгений Зиничев сохранил пост главы МЧС

Глава МЧС Евгений Зиничев сохранил свой пост - указ Путина.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичФормирование правительства России
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