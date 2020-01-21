{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Досрочные выборы главы Пермского края пройдут в сентябре 2020 года

Выборы проводятся в связи с уходом с этого поста Максима Решетникова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Пермского края в связи с уходом с этого поста Максима Решетникова должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о назначении Решетникова новым главой Минэкономразвития.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Пермского края состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос о дате выборов главы края.

Решетников является членом высшего совета политической партии "Единая Россия". Он работал на посту губернатора Пермского края с сентября 2017 года.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Глава Минвостокразвития рассказал, какие задачи поставлены перед его ведомством
Александр Козлов отметил, что одной из главных задач является поэтапное развитие регионов Дальнего Востока и Арктики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС