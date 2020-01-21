Досрочные выборы главы Пермского края пройдут в сентябре 2020 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Пермского края в связи с уходом с этого поста Максима Решетникова должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о назначении Решетникова новым главой Минэкономразвития.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Пермского края состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос о дате выборов главы края.

Решетников является членом высшего совета политической партии "Единая Россия". Он работал на посту губернатора Пермского края с сентября 2017 года.