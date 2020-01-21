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Формирование правительства России

Глава комитета СФ: новый глава Минздрава сохранит преемственность в работе

Валерий Рязанский уверен, что после смены министра сохранится "преемственность системных взаимоотношений" между профильным комитетом Совета Федерации и Минздравом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор, сохранит преемственность в деятельности министерства, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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"Я думаю, что человек он системный, работал вместе со Скворцовой [Вероникой, экс-главой Минздрава], профессионалами в министерстве, здесь особых каких-то перемен мы не ожидаем. По крайней мере мы знаем стиль работы министерства, мы знаем тот сложившийся уклад в решении вопросов и направлениях работы, так что здесь, думаю, сохранится преемственность", - сказал Рязанский.

Сенатор уверен, что после смены министра также сохранится "преемственность системных взаимоотношений" между профильным комитетом Совета Федерации и Минздравом. Рязанский назвал Мурашко профессионалом в сфере здравоохранения, отметив, что на посту главы Росздравнадзора он, в частности, выстроил систему контроля за регистрацией медицинских изделий.

 

Теги
РоссияРязанский, Валерий ВладимировичФормирование правительства России
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