Глава комитета СФ: новый глава Минздрава сохранит преемственность в работе

"Я думаю, что человек он системный, работал вместе со Скворцовой [Вероникой, экс-главой Минздрава], профессионалами в министерстве, здесь особых каких-то перемен мы не ожидаем. По крайней мере мы знаем стиль работы министерства, мы знаем тот сложившийся уклад в решении вопросов и направлениях работы, так что здесь, думаю, сохранится преемственность", - сказал Рязанский.

Сенатор уверен, что после смены министра также сохранится "преемственность системных взаимоотношений" между профильным комитетом Совета Федерации и Минздравом. Рязанский назвал Мурашко профессионалом в сфере здравоохранения, отметив, что на посту главы Росздравнадзора он, в частности, выстроил систему контроля за регистрацией медицинских изделий.