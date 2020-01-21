В новом правительстве будут работать восемь новых министров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новое российское правительство будет состоять из 21 министра, из которых восемь человек будут руководить ведомствами впервые.

Кто вошел в состав нового правительства

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Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин своими указами назначил Мурашко Михаила Альбертовича - министром здравоохранения, Любимову Ольгу Борисовну - министром культуры, Фалькова Валерия Николаевича - министром науки и высшего образования, Кравцова Сергея Сергеевича - министром просвещения, Матыцина Олега Васильевича - министром спорта, Котякова Антона Олеговича - министром труда и социальной защиты, Шадаева Максута Игоревича - министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Решетникова Максима Геннадьевича - министром экономического развития. Одновременно глава государства принял отставку Решетникова с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером - руководителем аппарата правительства, получил пост министра юстиции.

Согласно указу, Владимир Колокольцев остался главой МВД, Сергей Лавров - главой МИД, Сергей Шойгу - министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС. Дмитрий Кобылкин сохранил пост главы Минприроды, Денис Мантуров остался главой Минпромторга, Александр Козлов - министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Дмитрий Патрушев - министром сельского хозяйства. Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев, министром транспорта - Евгений Дитрих, министром энергетики - Александр Новак. Антон Силуанов остался на посту главы Минфина РФ, однако перестал быть первым вице-премьером.

Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.

21 января указами президента РФ утверждена структура правительства РФ и его новый состав.