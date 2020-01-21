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Формирование правительства России

В новом правительстве будут работать восемь новых министров

21 января указами президента РФ утверждена структура правительства РФ и его новый состав
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Описание
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
© Михаил Терещенко/ТАСС
Глава аппарата правительства, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
© ФНС России
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и Арктике, вице-премьер РФ Юрий Трутнев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
© Стоян Васев/ТАСС
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© Михаил Метцель/ТАСС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Владимир Гердо/ТАСС
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук
© Сергей Карпухин/ТАСС
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Антон Новодережкин/ТАСС
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Александр Щербак/ТАСС
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© Михаил Метцель/ТАСС
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Сергей Карпухин/ТАСС
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Сергей Карпухин/ТАСС
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© Юрий Машков
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Министр экономического развития Максим Решетников
© Сергей Карпухин/ТАСС
Министр ГО и ЧС РФ Евгений Зиничев
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Николай Галкин/ТАСС
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков
© Михаил Терещенко/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новое российское правительство будет состоять из 21 министра, из которых восемь человек будут руководить ведомствами впервые.

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Кто вошел в состав нового правительства

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин своими указами назначил Мурашко Михаила Альбертовича - министром здравоохранения, Любимову Ольгу Борисовну - министром культуры, Фалькова Валерия Николаевича - министром науки и высшего образования, Кравцова Сергея Сергеевича - министром просвещения, Матыцина Олега Васильевича - министром спорта, Котякова Антона Олеговича - министром труда и социальной защиты, Шадаева Максута Игоревича - министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Решетникова Максима Геннадьевича - министром экономического развития. Одновременно глава государства принял отставку Решетникова с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером - руководителем аппарата правительства, получил пост министра юстиции.

Согласно указу, Владимир Колокольцев остался главой МВД, Сергей Лавров - главой МИД, Сергей Шойгу - министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС. Дмитрий Кобылкин сохранил пост главы Минприроды, Денис Мантуров остался главой Минпромторга, Александр Козлов - министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Дмитрий Патрушев - министром сельского хозяйства. Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев, министром транспорта - Евгений Дитрих, министром энергетики - Александр Новак. Антон Силуанов остался на посту главы Минфина РФ, однако перестал быть первым вице-премьером.

Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.

21 января указами президента РФ утверждена структура правительства РФ и его новый состав.

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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