МИД в связи переназначением Лаврова отметил, что анонимным источникам верить было нельзя

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. В Министерстве иностранных дел России в связи с переназначением на пост главы дипведомства Сергея Лаврова обратили внимание на ряд анонимных публикаций, сообщивших ранее о грядущей отставке министра.

На официальной странице министерства в Facebook прикреплены скриншоты Telegram-каналов, информирующих об уходе "условно несменяемого" Лаврова. "Единственный человек, который был бы рад своей отставке", "Лавров отсутствовал на совещании членов Совбеза", "Ходит целая эпоха", - гласили сообщения. "Помните: мы - то, что мы читаем. Не становитесь анонимными каналами", - подчеркнули в дипведомстве.

Во вторник Лавров вошел в число министров, сохранивших свой пост в новом составе правительства РФ.