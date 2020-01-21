Глава комитета Думы считает нового министра просвещения эффективным профессионалом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сергей Кравцов, назначенный во вторник министром просвещения РФ, - профессионал с многолетним опытом работы, он должен справиться со своими новыми обязанностями. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Сергея Кравцова знаю очень хорошо. Профи, опыт работы многолетний, эффективность высокая. Взаимодействие с комитетом Госдумы по образованию и науке неплохое. У него должно получиться", - сказал депутат.

С новым министром науки и высшего образования Валерием Фальковым глава комитета пока близко не знаком. "Хорошо, что ректор, знает отрасль. Познакомимся", - отметил Никонов.

Президент РФ Владимир Путин назначил во вторник министром просвещения РФ Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор. На посту главы министерства Сергей Кравцов сменил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования назначен ректор ТюмГУ Валерий Фальков, во главе ведомства он сменил Михаила Котюкова.