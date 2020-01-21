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Формирование правительства России

Кобылкин: достижение показателей нацпроекта останется приоритетом Минприроды

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вновь назначенный на пост министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает достижение показателей нацпроекта "Экология" приоритетным направлением для министерства. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды.

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"Достижение показателей федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Экология", является приоритетом в деятельности Минприроды России и в 2020 году. Предусмотрено проведение ряда важнейших мероприятий, часть из которых станет продолжением начатых в 2019 году - это рекультивация свалок, ликвидация объектов накопленного экологического вреда, строительство очистных сооружений", - цитирует Кобылкина пресс-служба Минприроды.

Кобылкин назвал наиболее проблемным направлением нацпроекта сферу реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Однако, по его словам, министерство ставит амбициозные планы по этому направлению на текущий год. "В части федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" на 2020 год запланировано создание электронной федеральной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, значительное увеличение количества объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", - отметил он.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Инфраструктура обращения с отходами I-II классов опасности" планируется утвердить федеральную схему по обращению с такими отходами, а также создать государственную информационную систему в текущем году. Федеральный проект "Чистый воздух" предусматривает в 2020 году создание единой системы мониторинга качества воздуха, также продолжится работа по снижению выбросов от промышленных предприятий, переводу транспорта на экотопливо, отметил министр.

Кобылкин был назначен министром природных ресурсов и экологии 18 мая 2018 года. До этого, с марта 2010 года, был губернатором Ямало-Ненецкого АО. В период с 2005 по 2010 год был главой Пуровского района округа, за это время муниципальное образование показало рост показателей по всем направлениям социально-экономического развития.

 

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияФормирование правительства России
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