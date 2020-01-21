Толстой: законопроект "О культуре" может стать одной из задач нового министра культуры

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Одной из задач нового министра культуры РФ Ольги Любимовой может стать работа над законопроектом "О культуре", считает советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

По указу президента РФ Владимира Путина руководитель департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова во вторник назначена главой министерства.

"Основные задачи [кабинета министров] определил президент в послании [Федеральному собранию]: выполнение "майских указов", которые недостаточно качественно исполнялись, приоритетных программ, в том числе "Культура", и тех установок, которые даны в послании. В нашей сфере предстоит принятие закона "О культуре". Думаю, министерство, конечно, включится в этот процесс", - сказал ТАСС Толстой.

Советник президента отметил, что относится к Любимовой с большим уважением. "Работать с ней комфортно, - поделился Толстой. - Она - взвешенный человек и, думаю, справится с не очень простыми задачами, которые на нее будут возложены".

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал ТАСС, что Любимова хорошо знает культуру.

"Ольга Любимова - образованная, умная, имеющая опыт в различных сферах деятельности, в том числе в тележурналистике, энергичная молодая женщина, воспитанная в культурной среде. С одной стороны - правнучка великого актера Василия Качалова, ее мать Мария Шверубович была дочкой Вадима Шверубовича. По другой линии - внучка выдающегося переводчика Николая Любимова", - сказал он.

По словам Швыдкого, Любимова понимает, "какой груз, какую ношу" взяла на себя. "Уверен, у нее должно получиться. За время руководства департаментом кинематографии министерства культуры она проявила себя очень убедительно. Кроме того, она хороший спикер, умеет держать аудиторию, в данном случае говорю как ведущий "Агоры", в которой Ольга неоднократно принимала участие", - добавил он.

Любимова с января 2018 года возглавляет департамент кинематографии Министерства культуры РФ. Она известна как сценарист, продюсер и шеф-редактор более 80 документальных фильмов, в 2015 году являлась советником департамента кинематографии Минкультуры, в министерство пришла с должности замдиректора дирекции общественных и публицистических программ Первого канала.