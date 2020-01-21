Мутко поблагодарил свою команду за работу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Виталий Мутко, который курировал в кабмине Дмитрия Медведева строительство и региональное развитие, поблагодарил за работу свою команду в правительстве России. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня мой последний рабочий день в Доме правительства России, и я хочу от всего сердца поблагодарить свою команду, всех своих коллег за добросовестную работу. Мы трудились с полной самоотдачей и достигли немалых результатов", - отметил Мутко.

По его словам, в России снижаются ставки по ипотеке, набран темп по расселению аварийных домов, около 6 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области купили новое жилье, по всей стране благоустраиваются несколько тысяч дворов, парков и набережных.

"Главное - стройотрасль плавно переходит на новую систему финансирования, которая надежно защищает средства людей", - написал бывший вице-премьер.

Мутко добавил, что правительство также предусмотрело поддержку для "обманутых дольщиков". Это позволит решить в России проблему долгостроев. "Уверен, государство и дальше будет уделять этой теме особое внимание. Желаю новому кабмину удачи в этой работе и в решении других масштабных задач, которые поставил президент", - написал он.