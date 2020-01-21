МОСКВА, 21 января/ТАСС/. Руководителем департамента строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов. Об этом говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина.

"Назначить Рафика Равиловича Загрутдинова на должность руководителя департамента строительства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента строительства города Москвы", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее эту должность занимал Андрей Бочкарев, который стал вице-мэром Москвы по вопросам градостроительной и строительной политики. Он сменил на посту Марата Хуснуллина, который указом президента РФ назначен на пост зампредседателя правительства России.