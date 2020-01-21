В Минпросвещения отметили заслуги Васильевой на посту главы ведомства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Все основные направления работы Минпросвещения РФ в период руководства министерством Ольгой Васильевой были переведены в режим прямой открытости для граждан, а само ведомство за более чем полтора года работы сформировалось как орган исполнительной власти, опирающийся на интересы педагогов, родителей и учащихся, сообщается на сайте Минпросвещения.

"За этот период на совершенно иной уровень удалось поднять вопросы о статусе педагога и повышении престижа учительского труда в стране, вопросы о наполнении содержания образования и качества образовательных программ, Благодаря личной вовлеченности О. Ю. Васильевой существенно усилен неизменный элемент развития российской школы - воспитание. Все сутевые направления работы Министерства переведены в режим прямой открытости для граждан с опорой на обратную связь, включая реализацию национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

В Минпросвещения также отметили, что в своей работе Васильева всегда придерживалась необходимости укрепления единого образовательного пространства на всей территории страны, регулярно выступая за "народное" образование, включающее в себя стандарты качества образовательных организаций, доступные для каждого ребенка.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил министром просвещения РФ Сергея Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор. На посту главы министерства Сергей Кравцов сменил Ольгу Васильеву.