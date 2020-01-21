Аксаков: новый состав кабмина состоит из жестких управленцев, нацеленных на результат

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый состав правительства состоит из жестких управленцев, которые нацелены на результат. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Это жесткие управленцы, которые нацелены на достижение результата. И в этом плане [состав правительства] можно охарактеризовать как правительство жестких и целеустремленных исполнителей", - сказал Аксаков, комментируя новый состав правительства РФ.

Он добавил, что цели и задачи, которые необходимо реализовывать правительству, "уже известны давно". "Проблема предыдущего правительства была в том, что оно не справлялось со скоростью реализации задач", - считает Аксаков.