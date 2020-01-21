Эксперты: назначение Хуснуллина вице-премьером усилит строительную часть нацпроектов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Опыт вице-мэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина повысит эффективность строительства объектов по всем национальным проектам. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.
21 января президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, ранее занимавшего должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
"Марат Шакирзянович показал себя в Москве как очень эффективный менеджер. У нас в 8 из 12 нацпроектов заложена стройка, это не считая плана развития магистральной инфраструктуры. Вице-премьер по строительству - ключевая фигура для успешной реализации всех строительных задач. То, что усилили блок строительства и не поменяли при этом министра говорит о больших задачах в этом направлении", - сказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что подход Хуснуллина в работе необходим в масштабах страны.
"Марат Шакирзянович, безусловно, яркий, харизматичный руководитель. За время его пребывания на посту и при его активном участии Москва приобрела немало новых ярких объектов российского и даже мирового уровня - парк "Зарядье", обновленные "Лужники", множество уникальных станций метро, начались масштабные программы по развитию города, запущена программа реновации, началось возвращение промзон в городскую среду. Параллельно с ними идет беспрецедентное развитие транспортной инфраструктуры. <...> Все эти проекты, безусловно, идут на благо города. Уверен, что в масштабах страны такой подход просто необходим, и его талантам как специалиста и как руководителя найдется достойное применение на новой должности", - сказал Кузнецов.
Хуснуллин не только обладает многолетним опытом в отрасли и детально разбирается в вопросах градостроительства, но и имеет опыт руководства строительными комплексами Москвы и республики Татарстан, согласна президент фонда "Института экономики города" Надежда Косарева. "Считаю, что его уникальный профессиональный опыт позволит наладить систему управления в строительстве на уровне всей страны, в том числе для целей реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и реализации крупных инфраструктурных проектов", - сказала она.
Хуснуллин "на земле" почувствовал все те ограничения, с которыми сталкиваются при реализации национального проекта "Жилье и городская среда", отметила директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Мне кажется, что он будет очень сильный вице-премьер. Глава Минстроя Владимир Якушев тоже знает реальное положение дел в регионах, поэтому у них с Хуснуллином, мне кажется, будет больше взаимопонимания, чем в предыдущей конфигурации", - полагает она.