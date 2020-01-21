Эксперты: назначение Хуснуллина вице-премьером усилит строительную часть нацпроектов

21 января президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, ранее занимавшего должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

"Марат Шакирзянович показал себя в Москве как очень эффективный менеджер. У нас в 8 из 12 нацпроектов заложена стройка, это не считая плана развития магистральной инфраструктуры. Вице-премьер по строительству - ключевая фигура для успешной реализации всех строительных задач. То, что усилили блок строительства и не поменяли при этом министра говорит о больших задачах в этом направлении", - сказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что подход Хуснуллина в работе необходим в масштабах страны.

"Марат Шакирзянович, безусловно, яркий, харизматичный руководитель. За время его пребывания на посту и при его активном участии Москва приобрела немало новых ярких объектов российского и даже мирового уровня - парк "Зарядье", обновленные "Лужники", множество уникальных станций метро, начались масштабные программы по развитию города, запущена программа реновации, началось возвращение промзон в городскую среду. Параллельно с ними идет беспрецедентное развитие транспортной инфраструктуры. <...> Все эти проекты, безусловно, идут на благо города. Уверен, что в масштабах страны такой подход просто необходим, и его талантам как специалиста и как руководителя найдется достойное применение на новой должности", - сказал Кузнецов.

Хуснуллин не только обладает многолетним опытом в отрасли и детально разбирается в вопросах градостроительства, но и имеет опыт руководства строительными комплексами Москвы и республики Татарстан, согласна президент фонда "Института экономики города" Надежда Косарева. "Считаю, что его уникальный профессиональный опыт позволит наладить систему управления в строительстве на уровне всей страны, в том числе для целей реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и реализации крупных инфраструктурных проектов", - сказала она.

Хуснуллин "на земле" почувствовал все те ограничения, с которыми сталкиваются при реализации национального проекта "Жилье и городская среда", отметила директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Мне кажется, что он будет очень сильный вице-премьер. Глава Минстроя Владимир Якушев тоже знает реальное положение дел в регионах, поэтому у них с Хуснуллином, мне кажется, будет больше взаимопонимания, чем в предыдущей конфигурации", - полагает она.