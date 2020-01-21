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Формирование правительства России

В СФ заявили, что новый министр просвещения знает систему образования со всех сторон

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова надеется на конструктивную работу с Сергеем Кравцовым

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова положительно оценила назначение Сергея Кравцова министром просвещения, отметив его высокий профессионализм и выразив надежду на конструктивное взаимодействие с новым министром.

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"Сергей Сергеевич знает систему образования что называется со всех сторон процесса. Поскольку он работал и с Ольгой Юрьевной Васильевой, уверена, все совместные наработки, а также все идеи, особенно в плане выполнения национальных проектов, обязательно будут реализованы", - сказала Гумерова ТАСС во вторник.

Сенатор отметила, что знакома с Кравцовым еще с того времени, когда работала вице-премьером в правительстве Башкортостана, когда оттачивалась система проведения единого госэкзамена и контрольных функций Рособрнадзора. По ее признанию, занимавший пост главы Рособрнадзора Кравцов помогал в решении конкретных задач.

"С тех пор я помню конструктивное взаимодействие с командой Сергея Сергеевича, которое продолжилось затем, когда я стала работать в комитете Совета Федерации", - подчеркнула Гумерова.

"То, что касается четкой связи с регионами, умения слушать и слышать их, этот тренд обязательно сохранится и усилится. Мы надеемся на конструктивную работу с новым министром, причем очень оперативную. Я верю, что Сергей Сергеевич в нее включится", - добавила она.

Парламентарий также положительно оценила назначение ректора ТюмГУ Валерия Фалькова министром науки и высшего образования. "Мы знакомы с ним по школе кадрового резерва, вместе учились в первом потоке. Человек, который знает высшую школу изнутри, ректор крупнейшего вуза", - сказала она. Глава комитета отметила, что буквально два дня назад обсуждала с ним озвученное президентом в послании Федеральному собранию предложение об увеличении количества бюджетных мест в вузах. "Мы запланировали провести специальную встречу, чтобы обязательно главы субъектов вместе с министерством определяли, на какие специальности будут направляться дополнительные бюджетные места", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин назначил во вторник министром просвещения РФ Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор. На посту главы министерства Сергей Кравцов сменил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования назначен ректор ТюмГУ Фальков, во главе ведомства он сменил Михаила Котюкова.

 

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