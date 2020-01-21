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Формирование правительства России

Клишас назвал отличным решением назначение Чуйченко министром юстиции

Он занимался подготовкой нового административного кодекса, отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас охарактеризовал назначенного во вторник министром юстиции Константина Чуйченко как профессионального и очень конструктивного человека.

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"Отличное решение. Чуйченко вел очень много важных вопросов, в частности, подготовку нового административного кодекса. Профессиональный и очень конструктивный человек", - сказал Клишас ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин назначил во вторник министром юстиции РФ Чуйченко, который ранее занимал пост вице-премьера - главы аппарата правительства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧуйченко, Константин АнатольевичКлишас, Андрей АлександровичФормирование правительства России
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