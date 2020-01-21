Клишас назвал отличным решением назначение Чуйченко министром юстиции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас охарактеризовал назначенного во вторник министром юстиции Константина Чуйченко как профессионального и очень конструктивного человека.

"Отличное решение. Чуйченко вел очень много важных вопросов, в частности, подготовку нового административного кодекса. Профессиональный и очень конструктивный человек", - сказал Клишас ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин назначил во вторник министром юстиции РФ Чуйченко, который ранее занимал пост вице-премьера - главы аппарата правительства.