Бессменный дипломат: Лавров остается на посту главы МИД

За время работы Лаврова на посту министра иностранных дел внешняя политика России и ее место в мире значительно изменились, и вклад главы МИД РФ в эти перемены бесспорен. За год до его назначения США вторглись в Ирак, нарушив Устав ООН, а до мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, заложившей новые принципы отношений Москвы с западными странами, оставалось еще три года.

О профессионализме, принципиальности и эрудиции Лаврова говорят не только политики, журналисты и обозреватели. Министр действительно завоевал народную любовь, о чем свидетельствуют топовые места в ежегодно составляемых рейтингах, а также популярность одежды и аксессуаров с изображением главы российской дипломатии и слоганом "We LOVErov".

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сергей Лавров, занимающий пост министра иностранных дел с марта 2004 года, остается на своей должности после объявленного во вторник состава правительства. Министр вот уже 16 лет бессменно представляет интересы российской дипломатии на переговорах по самым острым проблемам современности, проводит двусторонние встречи в том числе с коллегами из стран, известных непримиримым подходом в отношении Москвы, подробно излагает позицию России с трибуны ООН и других международных площадок. Количество зарубежных поездок Лаврова не поддается подсчету: руководитель МИД РФ как во главе российской делегации, так и в составе команды президента посещает по несколько стран в месяц. В копилке министра и визиты в горячие точки - Сирию, Ирак, Афганистан.

Направления внешней политики России определяет президент, однако Лаврову выпало в первую очередь проводить ее в жизнь. В сентябре 2008 года визит министра в Абхазию и Южную Осетию заложил основы отношений России с этими странами спустя месяц после их признания Москвой. В 2009 году Лавров вместе с занимавшей тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон нажал на символическую кнопку перезагрузки отношений (правда, в сделанную американцами подпись на кнопке вкралась ошибка - фактически было написано "перегрузка"). Тогда Лавров свел все в шутку, однако эта описка оказалась пророческой.

Переговоры Лаврова с американским коллегой Джоном Керри в Женеве в сентябре 2013 года, по итогам которых было принято решение о ликвидации сирийского химического оружия, фактически предотвратили открытое нападение США на Сирию. Министр сыграл одну из ключевых ролей в достижении согласия по иранской ядерной сделке. После того как в июле 2015 года он прибыл на финальный этап переговоров, затянувшийся уже на три недели, соглашение удалось заключить за три дня. Рыжая папка, с которой тогда приехал глава МИД РФ, стала поводом для шуток журналистов, предполагавших, что именно в ней скрывалось заветное решение.

Лавров принимал активное участие в достижении договоренностей по "Минску-2" в 2015 году, хотя переговоры и велись на высшем уровне. И освещавшим встречу журналистам, и тем, кто следил за ней по СМИ, запомнилась его промежуточная оценка хода дискуссий: "Лучше, чем супер".

На фоне многочисленных ярких событий международной жизни во время пребывания Лаврова на посту главы МИД важно не забывать и о каждодневной кропотливой работе министерства для постепенного улучшения связей России с разными государствами. Несмотря на антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году, товарооборот со странами ЕС постепенно возвращается на уровень, предшествовавший перевороту на Украине. Даже публично почти никто из официальных лиц в Европе не вспоминает о вопросе Крыма. Почти вся Южная Америка, а также множество других стран стали безвизовыми для россиян. В Пекине неоднократно заявляли, что отношения с Москвой находятся на высшем за всю их историю уровне.

Лавров известен своим дипломатическим стилем, который заключается в последовательном, порой жестком отстаивании позиций России. При этом он никогда не допускал угроз или оговорок в американском стиле о том, что "все опции остаются на столе". "Мы - вежливые люди", - неоднократно подчеркивал глава МИД РФ.

Правила дипломата

Вежливость Лавров демонстрирует и на практике в своей каждодневной работе, что хорошо известно журналистам из пула министра. Так, пресс-конференцию по итогам 2019 года, которая была отложена на час по техническим причинам, Лавров начал с извинений перед представителями СМИ.

Студенты-международники и молодые дипломаты часто просят Лаврова рассказать, какими качествами должен обладать человек, избравший для себя такую профессию. И рекомендации здесь актуальны для любого поколения дипломатов: постоянно совершенствоваться и приобретать новые знания, при этом не забывая и о традициях. "Во все времена сотрудникам отечественного внешнеполитического ведомства были присущи патриотизм, верность долгу, отличное владение иностранными языками. Уверен, что этими качествами будут в полной мере обладать и те, кто придет нам на смену", - сказал он в одном из своих интервью. Не менее важное, по мнению министра, качество для профессии и жизни - честность. "Главное - никого не предавать в этой жизни: ни в работе, ни в отношениях с товарищами", - таково кредо главы МИД РФ.

А еще дипломатия - это умение договариваться. По словам министра, никакой искусственный интеллект никогда не заменит дипломата как человека. "Решения никогда не добиться, пока вы... не посмотрите друг другу в глаза и не начнете просто обсуждать интересы вовлеченных сторон с тем, чтобы попытаться нащупать баланс между этими интересами", - убежден Лавров.

По признанию главы дипведомства, сформироваться как личности и профессионалу ему помогли мама, друзья, а также институт. Он всегда очень тепло отзывается о своей альма-матер - МГИМО - и каждый год 1 сентября обязательно приезжает в университет, чтобы встретиться с первокурсниками.

Есть у Лаврова и своеобразное правило насчет того, как стать министром иностранных дел: "Не думать об этом, а стараться честно делать свою работу". "Ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился, - рассказал он в одном из интервью. - Если то, что я делал, было сочтено правильным, полезным для страны, мне остается только испытывать чувство глубокого удовлетворения".

Юмор как оружие

Кроме умения быть профессиональным и строгим переговорщиком, хорошее чувство юмора, безусловно, необходимо для человека, представляющего свою страну на внешнеполитической арене. У Лаврова оно точно есть: остроумная реплика не раз помогала главному дипломату за время его работы разрядить даже самую накаленную обстановку.

Под прицелом шуток Лаврова в разное время оказывались и его иностранные коллеги, в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, журналисты, сопровождающие главу МИД в заграничных командировках, и студенты российских и зарубежных вузов, с которыми регулярно общается министр.

Глава МИД России молниеносно парирует заявления по любой теме, обезоруживая таким образом своих собеседников. Очередной вопрос про "российское вмешательство" в предстоящие американские выборы? "Не волнуйтесь, мы решим эту проблему", - с улыбкой заверяет Лавров. Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался "танцевать внешнеполитическое танго" с Лавровым? Не страшно. Российского министра мама тоже учила "не танцевать с мальчиками". Главы внешнеполитических ведомств РФ и США на совместном фотографировании снова встали не у своих флагов? "Это уже странная традиция", - сетует в присутствии журналистов глава российской дипломатии.

Многие реплики Лаврова моментально разлетаются по интернету и цитируются пользователями социальных сетей из года в год. А после его интервью телекомпании CNN в октябре 2016 года, когда российский министр заявил, что вокруг прошлой президентской кампании в США много "пуссей" с обеих сторон, американское провокационное слово "pussy", у которого, как известно, несколько значений, было упомянуто в максимальном количестве СМИ.

Поэзия и спорт

Но даже главному российскому дипломату, чтобы всегда оставаться на высоте, иногда нужен отдых. В этом Лаврову помогают его разносторонние увлечения - поэзия, путешествие в зимнюю Сибирь и сплав по горным рекам летом.

Лавров неоднократно рассказывал, что его любимый поэт - Владимир Высоцкий, чьи стихи глава МИД РФ не раз использовал для описания складывающейся международной ситуации. Примечательно, что и сам министр пишет стихотворения, которые публиковались в журнале "Русский пионер". Правда, с момента назначения на пост главы российского дипведомства Лавров, по собственному признанию, "ни одного общечеловеческого произведения" не написал, только стихи на капустники и дни рождения друзей. Что касается музыкальных предпочтений министра, ему близки джаз, фолк и The Beatles. А вот модным среди молодежи рэпом он "как-то не проникся".

Отдельное место в жизни главы МИД занимают активные виды спорта. Каждую зиму Лавров старается провести неделю отпуска в Сибири, которая, по его словам, "сильно заряжает" и дает возможность в буквальном смысле отдохнуть душой. Экстремальным рафтингом министр начал заниматься еще в 1980-е годы и увлекается им до сих пор. В интернете много фотографий, на которых Лавров вместе со своей командой готовится к сплаву по горным рекам. Более того, глава МИД был первым в истории руководителем самостоятельной Федерации гребного слалома России, а когда действующим министрам запретили руководить спортивными организациями, он возглавил ее Попечительский совет.

Главная любовь

Но любимым видом спорта Лаврова, очевидно, является футбол. По его признанию, это удовольствие, которое позволяет забыть обо всем. Министр не раз был замечен на публике с узнаваемой красно-белой фанатской атрибутикой. Пару лет назад, отвечая на вопрос о том, за какую команду Лавров будет болеть на Кубке конфедераций, министр с улыбкой уточнил у студента: "Вы серьезно спрашиваете, за кого я буду болеть?" И буквально через секунду достал из внутреннего кармана пиджака свой мобильный телефон с логотипом "Спартака" на задней панели. А вот на матчах любимой команды глава МИД РФ старается не присутствовать. По его собственной статистике, в большинстве игр, которые он посетил, "Спартак" проиграл.

Несмотря на плотный график, Лавров хотя бы раз в неделю сам играет в футбол. На одной из игр он даже повредил руку, после чего несколько недель ходил на переговоры с повязкой. Глава российского дипведомства входит в состав Попечительского совета Народной футбольной лиги, в которой участвуют игроки не моложе 45 лет.

Взгляд с другой стороны

Дипломатический стиль Лаврова и его умение вести диалог всегда ценили представители даже тех стран, интересы которых часто расходились с российскими. Как считается, еще во время работы на должности постпреда РФ при ООН зарубежные журналисты прозвали его "мистер нет" по аналогии с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. Сам Лавров говорил, что об этом не знает, хотя об отношении к этому прозвищу его неоднократно спрашивали в интервью.

Оценку роли Лаврова в выстраивании международных отношений давали и высокопоставленные зарубежные дипломаты. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт на презентации своих мемуаров назвала Лаврова другом, с которым в свое время много спорила о ситуации в Югославии, Ираке и о роли Саддама Хусейна. Бывший помощник уже другого госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид отмечал, что "госсекретарь Кондолиза Райс и министр иностранных дел Лавров относятся друг к другу с огромным уважением".

Борис Джонсон, будучи еще на посту главы МИД Великобритании, во время визита в Москву в декабре 2017 года отметил, что его "отношения с Сергеем [Лавровым] намного лучше, чем между Черчиллем и Сталиным". Даже бывший глава МИД Украины Павел Климкин признавал, что Лавров "с позиции его знаний и опыта - человек, который очень много знает".