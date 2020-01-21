В СФ считают, что изменения в соцблоке кабмина обусловлены новым подходом к соцполитике

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский связывает замену министров социального блока в правительстве с изменившимся подходом к решению задач в этой сфере, который озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом Рязанский сказал во вторник ТАСС.
"Послание посвящено достаточно кардинально изменившемуся подходу в социальной политике. Президент, может быть, посчитал, что, учитывая тот уровень задач, нужно команде, которая работала до этого периода, сказать спасибо, но на следующий этап развития социальной политики уже нужны, может быть, другая динамика, другие темпы решения вопросов", - пояснил Рязанский.
Сенатор также обратил внимание, что в послании президента не критикуются сами подходы, связанные, например, с социальным контрактом, который вводится в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности.
"Но президент потребовал придать новый характер разработке принципов социального контракта, то есть попробовать внести новизну, нестандартные подходы, потому что время быстро течет, быстро меняется обстановка", - подчеркнул Рязанский.
По мнению Рязанского, возможно, в данный момент надо искать более эффективные методы в реализации социальной политики, новые инициативы, в частности, в вопросах поддержки многодетных семей, оперативнее реагировать на демографические вызовы, на темы, связанные с борьбой с бедностью. При этом сенатор отметил, что позиции комитета СФ по соцполитике и ушедших из правительства министров социального блока, как правило, никогда не расходились в каких-то принципиальных вопросах поддержки населения.
Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра. 21 января указами президента РФ утверждена структура правительства РФ и его новый состав. Как сообщила пресс-служба Кремля во вторник вечером, президент России Владимир Путин, в частности, назначил Мурашко Михаила Альбертовича - министром здравоохранения, Кравцова Сергея Сергеевича - министром просвещения, Котякова Антона Олеговича - министром труда и социальной защиты.