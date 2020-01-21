В СФ считают, что изменения в соцблоке кабмина обусловлены новым подходом к соцполитике

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский связывает замену министров социального блока в правительстве с изменившимся подходом к решению задач в этой сфере, который озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом Рязанский сказал во вторник ТАСС.

"Послание посвящено достаточно кардинально изменившемуся подходу в социальной политике. Президент, может быть, посчитал, что, учитывая тот уровень задач, нужно команде, которая работала до этого периода, сказать спасибо, но на следующий этап развития социальной политики уже нужны, может быть, другая динамика, другие темпы решения вопросов", - пояснил Рязанский.

Сенатор также обратил внимание, что в послании президента не критикуются сами подходы, связанные, например, с социальным контрактом, который вводится в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности.

"Но президент потребовал придать новый характер разработке принципов социального контракта, то есть попробовать внести новизну, нестандартные подходы, потому что время быстро течет, быстро меняется обстановка", - подчеркнул Рязанский.