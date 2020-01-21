Слуцкий: сохранение Лаврова на посту главы МИД важно на фоне международной нестабильности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Продолжение работы Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел РФ в условиях нестабильности на международной арене позволит обеспечить эффективное продолжение нынешнего внешеполитического курса страны. Такое мнение выразил ТАСС во вторник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Не просто сохраняющаяся, но и усиливающаяся международная напряженность, сохранение "горячих точек", и продолжающееся давление в отношении РФ требуют сохранения стабильного внешнеполитического курса. Российские послы, дипломаты и парламентские делегации активно работают в международных организациях и на разных международных площадках, активно ведутся двусторонние контакты на самом высоком уровне", - указал Слуцкий.

По его словам, на этом фоне "сохранение на посту главы Министерства иностранных дел такого опытного и авторитетного дипломата, как Сергей Лавров, позволит гарантировать продолжение нашей сильной внешнеполитической линии".

"Немаловажным здесь является и то, что свой пост сохранил и министр обороны Сергей Шойгу, также выдающийся профессионал в своей сфере. Это очень важно, так как в современных условиях сильные суверенные государства не могут существовать без выстроенной внешней политики и мощных вооруженных сил", - резюмировал Слуцкий.

Во вторник Лавров вошел в число министров, сохранивших свой пост в новом составе правительства/