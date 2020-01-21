Трутнев проведет первую после переназначения встречу с главами ДФО в конце недели

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который сохранил пост в новом составе российского правительства, намерен в конце недели встретиться с главами дальневосточных регионов и руководством Минвостокразвития, чтобы подвести итоги прошедшего года и обсудить планы на текущий. На следующей неделе Трутнев намерен совершить рабочую поездку в Приморский край и Еврейскую автономную область, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.

"В конце этой недели Юрий Петрович Трутнев встретится с главами дальневосточных регионов, руководством Минвостокразвития России и институтов развития Дальнего Востока для подведения итогов прошедшего года и обсуждения планов на текущий. Юрий Петрович, как и в прошлые годы, большую часть времени намерен проводить в рабочих поездках по регионам ДФО. В начале следующей неделе он вылетит в Приморский край, а затем посетит Еврейскую автономную область", - сказал собеседник агентства.