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Трутнев проведет первую после переназначения встречу с главами ДФО в конце недели

На встрече планируется подвести итоги прошлого года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который сохранил пост в новом составе российского правительства, намерен в конце недели встретиться с главами дальневосточных регионов и руководством Минвостокразвития, чтобы подвести итоги прошедшего года и обсудить планы на текущий. На следующей неделе Трутнев намерен совершить рабочую поездку в Приморский край и Еврейскую автономную область, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.

"В конце этой недели Юрий Петрович Трутнев встретится с главами дальневосточных регионов, руководством Минвостокразвития России и институтов развития Дальнего Востока для подведения итогов прошедшего года и обсуждения планов на текущий. Юрий Петрович, как и в прошлые годы, большую часть времени намерен проводить в рабочих поездках по регионам ДФО. В начале следующей неделе он вылетит в Приморский край, а затем посетит Еврейскую автономную область", - сказал собеседник агентства.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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