На сайте правительства опубликован новый состав кабмина

Формирование правительства России

Главный архитектор Москвы: подход Хуснуллина в работе необходим в масштабах страны

За время его пребывания на посту и при его активном участии Москва приобрела немало новых объектов российского и даже мирового уровня - парк "Зарядье", обновленные "Лужники" и новые станции метро

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