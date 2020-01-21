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Формирование правительства России

На сайте правительства опубликован новый состав кабмина

На портале появились фотографии новых заместителей председателя правительства и федеральных министров

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый состав правительства РФ опубликован на официальном сайте российского кабмина в разделе "Персональный состав правительства".

На портале появились фотографии новых заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Предыдущее правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра. 21 января указами президента РФ утверждена структура правительства РФ и его новый состав.

 

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РоссияФормирование правительства России
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Формирование правительства России
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