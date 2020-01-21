Кучерена: работа обычным милиционером позволила главе МВД стать достойным министром

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Профессионализм главы МВД России Владимира Колокольцева появился благодаря работе обычным милиционером и помогла сделать все возможное, чтобы навести порядок в органах внутренних дел. Такое мнение высказал ТАСС председатель общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена.

Колокольцев вошел в число министров, сохранивших свой пост в новом составе правительства РФ.

"Прежде всего надо сказать о том, что Владимир Александрович Колокольцев прошел достаточно профессиональную школу от простого рядового милиционера до министра внутренних дел и именно его профессиональный опыт и позволил в последние годы, как он стал министром, во многом сделать все возможное, чтобы навести порядок в том числе в органах внутренних дел", - сказал Кучерена.

"Владимир Александрович очень хорошо знает как это все работает - он сам проходит этот путь, и он очень много внимания уделяет именно кадровой политике, принимает всегда взвешенные решения. Что касается его позиции по некоторым вопросам, то он в том числе опирается на мнение общественности и граждан, которые обращаются", - добавил Кучерена.

Он также отметил, что снижение преступности в России - это также заслуга министра, так как проделана достаточно большая работа.