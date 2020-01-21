Кабинет Мишустина: обновленный социальный блок, новички и "долгожители"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил новую структуру и состав правительства, которое возглавил Михаил Мишустин. Согласно указам, подписанным главой государства, кабинет будет состоять из 31 человека, включая премьер-министра и его заместителей.

Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

Структура нового правительства в основном повторяет существовавшую при предшественнике Мишустина Дмитрии Медведеве. Число вице-премьеров сократилось с десяти до девяти, а число министерств - с 22 до 21. Министерство по делам Северного Кавказа упразднено с передачей его функций Минэкономразвития.

При этом в непосредственное ведение правительства перешел Росреестр, ранее подчиненный Министерству экономического развития. Оно также передало контроль над Росимуществом Минфину. Кабмину теперь будут напрямую подчиняться Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство, которые до этого находились в ведении Минздрава.

Правительство "помолодело" - его средний возраст уменьшился на два с половиной года (с 52,9 до 50,4 года). При этом в составе кабинета на одну женщину меньше - три.

Новые лица

Персональный состав правительства серьезно изменился. Свои посты сохранили только три вице-премьера - Юрий Трутнев, который также является полпредом в Дальневосточном федеральном округе, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс Юрий Борисов и Татьяна Голикова из социального блока. Антон Силуанов и Константин Чуйченко остались в составе кабинета в качестве федеральных министров: Силуанов будет, как и прежде, руководить Минфином, а Чуйченко возглавил Министерство юстиции.

Из остальных вице-премьеров только один - Андрей Белоусов - ранее входил в кабинет министров, занимая в 2012-2013 годах пост главы Минэкономразвития. Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук пришли в правительство из Федеральной налоговой службы, где работали заместителями Мишустина. Виктория Абрамченко ранее возглавляла Росреестр, а Марат Хуснуллин занимал пост заместителя мэра Москвы. Дмитрий Чернышенко ранее не находился на государственной службе - он занимался организацией зимних Олимпийских игр в Сочи, после чего стал гендиректором холдинга "Газпром-медиа".

Новичками в кабмине стали и восемь федеральных министров. Полностью был обновлен социальный блок. Так, министра просвещения Ольгу Васильеву сменил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, министра культуры Владимира Мединского - руководитель Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, министра здравоохранения Веронику Скворцову - глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, а министра труда и соцзащиты Максима Топилина - бывший замминистра финансов Антон Котяков. Работа предыдущих глав четырех министерств социального блока была подвергнута критике со стороны депутатов Государственной думы на прошлой неделе, когда в парламент приехал тогда еще будущий премьер-министр.

Кроме того, министра спорта Павла Колобкова сменил руководитель Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин, а министра науки и высшего образования Михаила Котюкова - ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Старая гвардия

Практически не изменился силовой блок. Сохранил свой пост министр обороны Сергей Шойгу - настоящий "долгожитель" российского правительства, пришедший в него еще в 1994 году в качестве главы созданного им МЧС и покидавший кабинет лишь на несколько месяцев в 2012-м. Евгений Зиничев остался руководить МЧС, Владимир Колокольцев - МВД. Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавил Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером - руководителем аппарата правительства. Еще один "долгожитель" кабмина - Сергей Лавров - стал главой МИД России при уже пятом по счету премьере.