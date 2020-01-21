Кабинет Мишустина: обновленный социальный блок, новички и "долгожители"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил новую структуру и состав правительства, которое возглавил Михаил Мишустин. Согласно указам, подписанным главой государства, кабинет будет состоять из 31 человека, включая премьер-министра и его заместителей.
Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.
Структура нового правительства в основном повторяет существовавшую при предшественнике Мишустина Дмитрии Медведеве. Число вице-премьеров сократилось с десяти до девяти, а число министерств - с 22 до 21. Министерство по делам Северного Кавказа упразднено с передачей его функций Минэкономразвития.
При этом в непосредственное ведение правительства перешел Росреестр, ранее подчиненный Министерству экономического развития. Оно также передало контроль над Росимуществом Минфину. Кабмину теперь будут напрямую подчиняться Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство, которые до этого находились в ведении Минздрава.
Правительство "помолодело" - его средний возраст уменьшился на два с половиной года (с 52,9 до 50,4 года). При этом в составе кабинета на одну женщину меньше - три.
Новые лица
Персональный состав правительства серьезно изменился. Свои посты сохранили только три вице-премьера - Юрий Трутнев, который также является полпредом в Дальневосточном федеральном округе, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс Юрий Борисов и Татьяна Голикова из социального блока. Антон Силуанов и Константин Чуйченко остались в составе кабинета в качестве федеральных министров: Силуанов будет, как и прежде, руководить Минфином, а Чуйченко возглавил Министерство юстиции.
Из остальных вице-премьеров только один - Андрей Белоусов - ранее входил в кабинет министров, занимая в 2012-2013 годах пост главы Минэкономразвития. Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук пришли в правительство из Федеральной налоговой службы, где работали заместителями Мишустина. Виктория Абрамченко ранее возглавляла Росреестр, а Марат Хуснуллин занимал пост заместителя мэра Москвы. Дмитрий Чернышенко ранее не находился на государственной службе - он занимался организацией зимних Олимпийских игр в Сочи, после чего стал гендиректором холдинга "Газпром-медиа".
Новичками в кабмине стали и восемь федеральных министров. Полностью был обновлен социальный блок. Так, министра просвещения Ольгу Васильеву сменил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, министра культуры Владимира Мединского - руководитель Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, министра здравоохранения Веронику Скворцову - глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, а министра труда и соцзащиты Максима Топилина - бывший замминистра финансов Антон Котяков. Работа предыдущих глав четырех министерств социального блока была подвергнута критике со стороны депутатов Государственной думы на прошлой неделе, когда в парламент приехал тогда еще будущий премьер-министр.
Кроме того, министра спорта Павла Колобкова сменил руководитель Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин, а министра науки и высшего образования Михаила Котюкова - ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.
Старая гвардия
Практически не изменился силовой блок. Сохранил свой пост министр обороны Сергей Шойгу - настоящий "долгожитель" российского правительства, пришедший в него еще в 1994 году в качестве главы созданного им МЧС и покидавший кабинет лишь на несколько месяцев в 2012-м. Евгений Зиничев остался руководить МЧС, Владимир Колокольцев - МВД. Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавил Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером - руководителем аппарата правительства. Еще один "долгожитель" кабмина - Сергей Лавров - стал главой МИД России при уже пятом по счету премьере.
Что касается финансово-экономического блока, то почти все его представители на уровне федеральных министров сохранили свои посты, а на уровне вице-премьеров - покинули кабмин. В новом его составе нет Дмитрия Козака, Алексея Гордеева, Максима Акимова и Виталия Мутко, а Антон Силуанов, сохранив пост руководителя Минфина, перестал быть первым вице-премьером. При этом председатель правительства Михаил Мишустин на первом заседании нового кабинета во вторник подчеркнул, что на Силуанова возлагается повышенная ответственность, в том числе по укреплению материальной базы и макроэкономической стабильности.
Во главе Минэкономразвития Максима Орешкина сменит губернатор Пермского края Максим Решетников, а руководить Минкомсвязью вместо Константина Носкова будет вице-президент "Ростелекома" Максут Шадаев. В новом кабинете продолжат работу руководители Минэнерго и Минпромторга Александр Новак и Денис Мантуров, министры сельского хозяйства и транспорта Дмитрий Патрушев и Евгений Дитрих.
Министерством природных ресурсов и экологии остался руководить Дмитрий Кобылкин, Минстроем - Владимир Якушев, а Александр Козлов сохранил за собой пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Приоритеты
Ожидается, что подробный план работы нового правительства будет представлен в апреле. Однако Мишустин уже озвучил ряд приоритетов своей работы. На первом заседании кабинета он поблагодарил предшественников за устойчивую макроэкономическую ситуацию и поставил задачу создать условия для дальнейшего роста экономики и запустить новый инвестиционный цикл, о котором говорил Путин в послании Федеральному собранию.
Премьер отметил, что кабмину предстоит более активно заняться реализацией национальных проектов, "чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя", "не в отдельных городах, а <...> по всей стране". Мишустин напомнил коллегам по правительству, что все члены кабинета несут персональную ответственность за выполнение национальных целей развития и нацпроектов.
До этого, выступая в Государственной думе, новый председатель правительства говорил о необходимости "вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом" и "серьезно заниматься институциональными реформами, реформами управления". В речи тогда еще кандидата на пост премьер-министра была отмечена и важность привносить в управление "самые современные информационные технологии" - между прочим под его руководством Федеральная налоговая служба стала высокотехнологичным, "цифровым" ведомством. Как подчеркивал Мишустин, государство должно быть "цифровой платформой, которая создана для людей".
При этом он конкретно обозначил свою позицию по целому ряду вопросов. Мишустин выступил против национализации ряда отраслей промышленности, о которой с ним говорили депутаты КПРФ, и идеи списать долги россиян по кредитам, которую выдвигали в ЛДПР. Не поддержал он и инициативу о новых изменениях в пенсионной системе, а также широко обсуждавшуюся в последнее время возможность введения послаблений по НДФЛ и прогрессивной шкалы налогообложения.
Очевидно, Мишустину удалось убедить парламентариев - он стал первым с 1996 года кандидатом на пост премьер-министра, против которого не проголосовал ни один депутат. За него было подано 383 голоса, еще 41 парламентарий воздержался. Как объяснял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, фракция коммунистов решила подождать, "какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент". При этом представитель КПРФ Сергей Гаврилов характеризовал Мишустина как "очень обаятельного" и "прекрасно подготовленного" человека, который сумел дать депутатам "достаточно профессиональные ответы - и по доходам, и по расходам, и по нацпроектам".
Правительство в новых реалиях
Вполне вероятно, в скором времени кабинету министров придется работать в новых реалиях из-за предложенных президентом изменений в текст Конституции РФ. Именно в этом контексте на прошлой неделе в полном составе подало в отставку правительство Дмитрия Медведева.
Инициативы президента предусматривают, в частности, передачу Госдуме полномочий утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров, за исключением силового блока. Силовиков же, которыми руководит непосредственно глава государства, предлагается назначать после консультаций с Советом Федерации. Предложение Путина предусматривает также возможность отставки премьер-министра без отставки всего правительства, как это происходит сейчас.
Некоторые конкретные детали нового порядка взаимодействия кабмина и парламента еще предстоит прописать. Так, глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что в законопроекте будет предусмотрен механизм, который позволит предотвратить затягивание палатой назначения нового премьер-министра и правительства. Кроме того, комитет подготовит поправки, касающиеся случаев, когда парламентарии не утверждают кандидатуры конкретных вице-премьеров и министров. По словам Крашенинникова, также требует дополнительной проработки возможность ставить в Госдуме вопрос о прекращении полномочий отдельных членов кабинета.