Пятеро выпускников и слушателей различных программ ВШГУ назначены министрами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министрами в новом составе правительства РФ стали пятеро выпускников и слушателей различных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщил во вторник ТАСС директор ВШГУ, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Президент России последовательно проводит политику обновления кадров в различных органах государственной власти федерального и регионального уровней. Мы гордимся, что выпускники и слушатели различных программ ВШГУ возглавили пять федеральных министерств в новом составе правительства РФ", - сказал Комиссаров.

Он подчеркнул, что все назначенные министры имеют большой опыт работы на ответственных позициях, который смогут применить в правительстве, решая важнейшие задачи развития страны. "Полученные во время обучения в ВШГУ знания и навыки пригодятся им на новой работе", - подчеркнул Комиссаров.

Выпускники и слушатели

Он уточнил, что выпускник программы кадрового резерва ВШГУ Евгений Дитрих продолжит работать в должности Министра транспорта РФ. Еще один выпускник программы кадрового резерва Валерий Фальков, до назначения являвшийся ректором ТюмГУ, возглавил Министерство науки и высшего образования РФ, рассказал собеседник агентства.

По его словам, еще двое слушателей третьего потока программы кадрового резерва ВШГУ Антон Котяков и Михаил Мурашко назначены на должности соответственно Министра труда и соцзащиты РФ и Министра здравоохранения РФ.

Кроме того, выпускник одной из программ ВШГУ Максим Решетников возглавил Министерство экономического развития РФ, добавил Комиссаров.

Всего за три потока программы подготовки кадрового резерва 24 выпускника избраны главами регионов России, еще двое работают временно исполняющими обязанности губернаторов, уточнил Комиссаров. Многие участники программы получали назначения во время обучения. 27 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров, подчеркнул собеседник агентства.

Президент РФ во вторник утвердил новую структуру и состав правительства РФ.